Antiguán találták meg a Magyarországon gyermekek elleni bűncselekmények miatt körözött férfit

körözés;elfogás;Interpol;

2026-10-07 16:28:00 CEST

A gyanúsítottat október 8-án kísérhetik vissza Magyarországra.

Antigua és Barbudán találtak meg egy 21 éves magyar férfit, akit Magyarországon egy gyermekeket érintő feltételezett bűncselekmény miatt kerestek - írja az Antigua Observer.

A bevándorlási hatóság ellenőrzése során derült ki, hogy a férfi ellen Interpol-körözést adtak ki.

A férfi március 22-én érkezett Antiguára, és júniusig kapott tartózkodási engedélyt. Az engedélye június 20-án lejárt, ezért a bevándorlási hatóság később azzal vádolta meg a hatóság, hogy túllépte a tartózkodási engedélyben megszabott időkeretet. Az Antigua és Barbuda-i Parti Őrség a tengeren találta meg a férfit, majd átadta a rendőrségnek. A rendőrök a beszámoló szerint körülbelül egy hétig tartották fogva, mielőtt átadták a bevándorlási hatóságnak.

A férfi mintegy két hete állt bíróság elé a bevándorlási szabályok megsértése miatt, és október 8-ig előzetes fogva tartásban maradt. A tervek szerint ezen a napon magyar tisztviselők kísérik ki az országból.

A budapesti hatóságok szeptember 23-án arról tájékoztatták a helyi illetékeseket, hogy két magyar férfi október 3-án Antiguára utazik, hogy hazakísérje a 21 éves férfit.