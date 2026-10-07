Feloldották több, a meddőségi centrumok állami megszerzéséről szóló határozat titkosítását

egészségügy;kormányrendelet;államosítás;titkosítás;meddőségi centrum;nyilvánosságra hozás;

2026-10-07 15:15:00 CEST

A nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján az Orbán-kormány már 2020-ban tárgyalt a még működő három nem állami klinika megszerzéséről.

Megszüntette a kormány több, 2018 és 2020 között született, a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó dokumentum titkosítását - közölte szerdán a kabinet.

A most hozzáférhetővé tett határozatokból az is kiderül, hogy az államosítási terv egyes részeiről már 2018-ban tárgyaltak.

A nyilvánosság 2019 decemberében értesülhetett az államosítási tervekről, amikor a Magyar Közlönyben megjelent döntés alapján hat meddőségi centrumot vontak állami irányítás alá. Ezt követően három nem állami klinika működött tovább. Az újonnan nyilvánosságra hozott döntések szerint azonban az Orbán-kormány már 2020-ban, az intézmények működését később ellehetetlenítő törvény benyújtása előtt tárgyalt a maradék három klinika megszerzéséről.

Az Országgyűlés 2021 júniusában fogadta el azt a törvényt, amely 2022-től megtiltotta ezeknek az intézményeknek a működését. A következő hónapokban a három magánklinikából egy állami fenntartásba került, kettő működése pedig a törvény értelmében ellehetetlenült. 2022 júliusától asszisztált reprodukciós kezelésre már csak állami intézményben van lehetőség Magyarországon.

A kormány közlése szerint a Miniszterelnökség az elmúlt 16 év háromezres kormányhatározatait is felülvizsgálja, és megszünteti a minősítést azoknál, amelyeknél annak törvényi feltételei már nem állnak fenn. A tájékoztatás jelzi, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, a közpénzek felhasználása azonban önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a kormány 2019 végén hat, addig magánkézben lévő meddőségi centrumot vont állami irányítás alá, a központosítást pedig nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette. Az Orbán-kabinet akkor azzal érvelt, hogy az átalakítással átláthatóbbá válik a finanszírozás, valamint bővülhet a kezelésekhez való hozzáférés; 2020-ban a teljes körű meddőségi kivizsgálást és a kezeléshez szükséges gyógyszereket is térítésmentessé tették.

Az Országgyűlés 2021 nyarán fogadta el azt a törvényt, amely 2022. július 1-jétől kizárólag állami meddőségi klinikákon engedte az érintett kezeléseket. Az akkor még működő magánintézetekben már 2021. szeptember 30-tól nem kezdhettek új beavatkozásokat, a megszűnő működési engedélyek miatt pedig az érintett klinikáknak törvény alapján kártérítés járt.