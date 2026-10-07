Tizenkét év fegyházat indítványoz az ügyészség egy addiktológiai konzulenssel szemben, aki droggal látta el klienseit

drog;fegyházbüntetés;addiktológus;kábítószer-kereskedelem;

2026-10-07 16:06:00 CEST

Köztük olyan egy gyereknek is adott el kábítószert, akik hozzá járt terápiára.

Jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelmével, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel és más bűncselekményekkel vádolt meg egy 45 éves addiktológiai konzulenst a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség - közölte szerdán a Fővárosi Főügyészség.

A vádhatóság beismerés esetén is 12 év fegyházbüntetést, foglalkozástól eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott. A férfi egy fiatalokat segítő drogterápiás szervezetnél dolgozott szociális segítőként, majd addiktológiai konzulensi képzettséget szerzett és terápiás munkatárs lett. Magánellátásban is foglalkozott kábítószer- és gyógyszerfüggőséggel küzdő, illetve abból felépülő fiatalokkal. A férfi maga is kábítószert fogyasztott, és egyes támogatottjainak is adott drogot. Egy páciensével párkapcsolatba került, vele 2022-2023-ban alkalmanként ecstasyt és speedet fogyasztott.

Egy másik, korábban utógondozott fiatal férfinak a vád szerint csekély mennyiségben többféle kábítószert és egy gyógyszert adott el. A fiatal 2024 februárjában ezekből, valamint további gyógyszerekből fogyasztott; a vádirat szerint az együtt bevett szerek okozták a halálát.

A férfi ezt követően is értékesített kábítószert, köztük egy hozzá terápiára járó kiskorúnak. Az ügyészség szerint ezzel veszélyeztette a gyermek egészségét. A vádlott letartóztatásban várja az október végére kitűzött előkészítő ülést.