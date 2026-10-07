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Képünk illusztráció

Tizenkét év fegyházat indítványoz az ügyészség egy addiktológiai konzulenssel szemben, aki droggal látta el klienseit

Köztük olyan egy gyereknek is adott el kábítószert, akik hozzá járt terápiára. 

Jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelmével, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel és más bűncselekményekkel vádolt meg egy 45 éves addiktológiai konzulenst a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség - közölte szerdán a Fővárosi Főügyészség.

A vádhatóság beismerés esetén is 12 év fegyházbüntetést, foglalkozástól eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott. A férfi egy fiatalokat segítő drogterápiás szervezetnél dolgozott szociális segítőként, majd addiktológiai konzulensi képzettséget szerzett és terápiás munkatárs lett. Magánellátásban is foglalkozott kábítószer- és gyógyszerfüggőséggel küzdő, illetve abból felépülő fiatalokkal. A férfi maga is kábítószert fogyasztott, és egyes támogatottjainak is adott drogot. Egy páciensével párkapcsolatba került, vele 2022-2023-ban alkalmanként ecstasyt és speedet fogyasztott.

Egy másik, korábban utógondozott fiatal férfinak a vád szerint csekély mennyiségben többféle kábítószert és egy gyógyszert adott el. A fiatal 2024 februárjában ezekből, valamint további gyógyszerekből fogyasztott; a vádirat szerint az együtt bevett szerek okozták a halálát.

A férfi ezt követően is értékesített kábítószert, köztük egy hozzá terápiára járó kiskorúnak. Az ügyészség szerint ezzel veszélyeztette a gyermek egészségét. A vádlott letartóztatásban várja az október végére kitűzött előkészítő ülést.

Védője szerint nem kivételeznek, de korrektül bánnak vele a fogdában.