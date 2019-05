Nem adták ki forrásaikat, ezért rúgták ki a Kommerszant munkatársait

A képviselők dönthetnek arról, hogy legyen-e újabb népszavazás – mondta a brit miniszterelnök. Az ezt biztosító lehetőséget viszont éppen a kilépést szabályozó törvénybe építenék.

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről kidolgozott jogszabálytervezet lehetőséget teremt az alsóházi képviselőknek arra, hogy voksoljanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is - mondta kedden a brit miniszterelnök. Theresa May, aki egy londoni üzleti rendezvényen ismertette a Brexit-feltételek törvénybe iktatását célzó, várhatóan június első hetében az alsóház elé kerülő tervezetet, kifejtette: mindig is azt vallotta, hogy a kilépésről döntő, 2016-ban tartott első referendumnak kell érvényt szerezni. Hozzátette ugyanakkor: érzékeli, hogy mennyire "valósak és erőteljesek" az újabb népszavazással kapcsolatos érzelmek az alsóházi képviselők körében - írja az MTI.

A kormány ezért a törvénytervezethez csatol egy olyan kiegészítő előírást, amelynek alapján lehetővé kell tenni a képviselőknek a döntést arról, hogy legyen-e újabb népszavazás. Theresa May elmondta: ha a ház megszavazza az újabb népszavazást, az kötelezné a kormány a referendum feltételeinek megteremtésére. May ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy mindehhez szükséges a Brexit-feltételrendszer törvénybe iktatását célzó tervezet elfogadása.