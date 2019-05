Romafélelmek, uszító szavak - viharfelhők Törökszentmiklós felett

A kisvárosba, ahol közel 2000 roma él a Toroczkai László fémjelezte Mi Hazánk Mozgalom félkatonai szervezete, a betiltott Magyar Gárda este hét órára hirdetett „cigányellenes demonstrációt.”

– Ekkora görcs van a gyomromban – szorítja ökölbe kezét a cigány kisebbségi önkormányzat egyik tagja Törökszentmiklóson a közösségi házuknál. A hangulatra jellemzi az is: a bent kávét főző asszonyok arra kérnek, a homlokzatot, de még a kertben lévő virágokat se fényképezzük, nem akarnak bajt. Kora délután van, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kisváros, ahol közel 2000 roma él, még csak készülődik a „bajra”: a Toroczkai László fémjelezte Mi Hazánk Mozgalom félkatonai szervezete, a betiltott Magyar Gárda este hét órára meghirdetett „cigányellenes demonstrációjára.” A helyszínnek jelképes üzenete van: a tüntetés hivatalos oka, hogy néhány héttel ezelőtt egy bedrogozott fiatal roma minden előzmény nélkül leütött két embert az egyik itteni nemzeti dohánybotban, s erről videó is készült. Valójában azonban – mondják a helyiek – a Mi Hazánk Mozgalom a Jobbikon is akar ütni egyet az akcióval, a várost ugyanis a párthoz kötődő polgármester, Markót Imre vezeti. – Jobbikos a fenét! – legyint az egyik asszony, még mindig a cigányok lakta övezetben. – Függetlenként indult, csak támogatta a Jobbik, most meg elkönyvelik annak, csak hogy nagyobbat szóljon a tüntetésük. Azt akarják mutatni, hogy a Jobbik nem csinál itt rendet, bezzeg ők! Szavai szerint mióta bezárták az egyik hírhedt kocsmát a főúton, alig van balhé, s még ennél is kevesebb lenne, ha a fiatalokat nem tömnék szintetikus drogokkal. Mindenki tudja, kik a „vegyészek” és kik a dílerek, de szólni nem mernek, mert már másnap „megtalálnák” családjukat. Sokan félnek most is. A gyerekek egy része nem ment iskolába, óvodába, több roma család vidéki rokonokhoz menekült néhány napra. Itt még emlékeznek a roma gyilkosságokra, amikor a törökszentmiklósi cigányok éjszakánként az utcán őrtüzeket gyújtottak, s csak hajnalban mertek bemenni a házaikba, amikor már világos volt. Elek Erzsébet nem romaként születése óta, vagyis lassan hatvannégy éve a Kossuth utcában lakik, roma szomszédokkal körülvéve. Azt mondja, itt ősidők óta békességben élnek egymással az emberek, együtt dolgoztak a munkahelyeken is romák és nem romák, az ő gyerekei is az itteni cigány gyerekekkel játszottak együtt, és nőttek fel. Sok a vegyes házasság, az egyik kisebbségi képviselő sorolja is, hogy neki mindkét menye és a veje is „magyar”, de az öccse és a keresztfia sem cigány lányt vett feleségül. Ez itt normális, ezen senki nem csodálkozik – teszi hozzá. A helyi cigány nemzetiségi önkormányzat levélben fordult az ország összes romájához, azt kérve: maradjanak otthon, ne keressék a bajt, bízzák a rendőrségre a rendteremtést. A felhívás nem ok nélküli. Az utca túloldalán, a bezárt kocsma előtt már gyülekezik néhány roma, állítólag ők arra készülnek, hogy megvédjék a családjukat. Két kigyúrt férfival szóba elegyedek, egyikük mutatja a mobilját: videókapcsolatot tart a Fegyvernek felől érkező barátaival, irányítja őket, hol a találkahely. – Zenész utca, oda gyertek – mondja, de arra már nem válaszol, hány barátra számítanak, s terveznek-e bármilyen ellenakciót a Toroczkaiék-féle tüntetésre válaszul. Később egy rendőr, aki a parkoló autókat irányítja, ezzel kapcsolatos kérdésemre azt feleli: egy magánházban mindenki úgy gyülekezik, ahogy akar, hivatalos demonstráció azonban csak három helyszínre van bejelentve. A Kossuth-parkban a Nemzeti Légió tüntet, két közeli helyszínen pedig a Szolidaritás és a Momentum Mozgalom tart békés ellendemonstrációt: ez utóbbi rendezvényekhez információink szerint több ellenzéki politikus is csatlakozik. Míg a külvárosban a hétfőn felszerelt kamerákat élesítik, addig három óra körül a városközpontban gyülekeznek a rendőrök, több parkolóban is csak rendőrautókat látni, s civil ruhások is ülnek itt-ott. A helyiek szerint legalább négyszáz, de van, aki úgy véli, közel ezer rendőr biztosítja a helyszínt. Négy órakor komor felhők gyűlnek össze a város felett, hatalmas szél kerekedik, az egyik pékség eladója kétségbeesve próbálja behúznia a napernyőket. Perceken belül leszakad az ég, mindenki menedéket keres a lezúduló eső elől. – Maradhatna egész este, hátha elvenné a kedvüket a felvonulástól – dörmög egy munkásruhás férfi. Vágya nem teljesül: ötkor kibukkan a nap a felhők mögül, egyelőre úgy tűnik, a természet nem állja útját az emberi indulatoknak.

Csendes megemlékezés a cigánygyilkosságok áldozataiért

Még mielőtt a központi téren a demonstráció és a válaszul szervezett ellentüntetések elkezdődtek volna, a romák a Zenész utcában az egyik magánházban csendes megemlékezést hirdettek a cigánygyilkosságok áldozataiért. Nemcsak helyiek gyűltek itt össze, de jöttek Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből is, közel 100-an 150-en. - Magyarországon egyre több a szegény ember, és a magyar kormány ezt nem a helyzetük javításával akarja orvosolni, hanem úgy, hogy gyűlöletet gerjeszt és a háttérben félkatonai szervezetek létrejöttét ösztönzi - ezt mondta Székely Sándor független országgyűlési képviselő, a Szolidaritás Mozgalom vezetője az Országalma-téren, ahol később a Momentummal kiegészülve közös ellendemonstrációt tartottak. Az ellenzéki tüntetéseken több országgyűlési képviselő is megjelent, köztük Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos MSZP-s Szabó Szabolcs független képviselő, Szél Bernadett, az LMP volt társ elnöke, a momentumos Fekete-Győr András valamint Donáth Anna.

Elszámította magát a Mi Hazánk

Ha a Mi Hazánk Mozgalom erődemonstrációnak szánta a törökszentmiklósi tüntetést, kissé elszámította magát. - Nem vagyunk valami sokan - jegyezte meg csalódottan az egyik, Betyársereg feliratú fekete pólót viselő férfi a gyülekező helyszínén, ahol egyébként szép számmal voltak jelen nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi sajtó képviselői - az angol, francia, német, norvég újságok, televíziók és hírügynökségek tudósítói -, így lehettek a Kossuth téren nagyjából az újságírókkal és rendőrökkel együtt 250-en 300-an. - Érdekes hogy nem látom itt a kormánypárti politikusokat - jegyezte meg egy helybéli asszony, s hozzátette: ő bizony elvárta volna, hogy Boldog István a térség fideszes képviselője nyilvánosan elhatárolódik a rendezvénytől, hiszen korábban abból is nagy hírverést csinált, ha felavatott egy pár méteres utat. - Egy követ fújnak ezek! - tromfolt egy mellette álló férfi, és ebből is látszik, hogy a szélsőjobboldali demonstráción nemcsak a párt szimpatizánsai, hanem bizony érdeklődő ellenzékiek is képviseltették magukat.

A Tiszaeszlári polgármester beszédéről azonban alaposan elvonta a figyelmet, amikor roma aktivisták a tér másik felében a roma holokausztra emlékeztető fényképeket emeltek a magasba. A helyszínen lévő rendőrök azonnal sorfalat álltak, és elválasztották a roma aktivistákat a szélsőjobboldali tüntetőktől, s később sem engedték őket közelebb. Fülöp Erik Tiszavasvári korábbi polgármestere, a Mi Hazánk politikusa, független országgyűlési képviselő eközben a pulpituson “bűnöző hulladékokról” beszélt, akik ellen a rendőrök nem mernek fellépni. Tiszavasvárival példálózott, ahol rendet tett, s eközben a cigányok szavai szerint nem náciként tekintettek rá, hanem egy magyar gádzsóként, aki biztonságot teremtett. Ezt az édeni állapotot szerinte a budapesti aranyórás jogvédő elit, a rózsaszín kordbársony öltönyt és vastag keretes szemüveget viselő liberális értelmiség tette tönkre. Utalt arra, immár a bíróság is elítélte öt, az úgynevezett cigányellenes cselekedetekért.

Nem létezik kollektív bűn - Magyarországon a jellemzően szegény romák lakta területeken való „vonulás” nagyon rossz emlékeket idéz, hiszen tíz évvel ezelőtt éppen ilyen erődemonstrációk készítették elő a terepet a romákkal szembeni sorozatgyilkosságnak. Most újra ártatlan embereket, köztük gyerekeket fenyegetnek szélsőségesek pusztán származásuk miatt – írta közleményében az aHang, amelynek nyílt levelét néhány nap alatt több mint ötezren látták el aláírásukkal. Ebben az erőszak elleni erőteljes fellépést sürgették és arra kérték az ország vezetőit: akadályozzák meg, hogy félkatonai szervezetek masírozhassanak magyarországi településeken. - A szélsőjobbos masírozások megfélemlítik, veszélyeztetik az ártatlan lakosságot, köztük gyermekes családokat. A korábban Magyar Gárda néven ismert félkatonai szervezetet már jogerősen betiltották. Szeretnénk, ha minden hasonló próbálkozást csírájában fojtanának el a hatóságok. Úgy gondoljuk, hogy mivel a keresztény kultúrában és a magyar jogrendben nem létezik a kollektív bűnösség elve, így természetesen nem létezik „cigánybűnözés” és „cigányterror” sem. Egyéni bűncselekményekről lehet csak szó, amelyekért nem szabad kollektíven megbélyegezni honfitársaink százezreit – fogalmaztak.