Jackl Vivien aranyérmet nyert 200 méter pillangón az ifjúsági úszó Európa-bajnokságon

úszás;Európa-bajnokság;aranyérem;200 méter vegyes;Jackl Vivien;

2026-07-11 22:25:00 CEST

A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött. Korábban Antal Dávid a címét megvédve 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.

Jackl Vivien aranyérmes lett 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának szombati napján, majd később ezüstöt érdemelt ki 800 méter gyorson. A 17 éves versenyző 2:09.42 perces egyéni csúccsal győzött, a bronzérmet pedig az augusztusban 16 esztendős Kertész Boróka szerezte meg 2:10.87 perccel.

Jackl Vivien a versenynap utolsó egyéni döntőjében, 800 méter gyorson is remekelt, ott a második helyen ért célba 8:26.97 perces egyéni rekorddal, így a vasárnapi zárónap előtt, amikor is 400 méter gyorson indul, négy medálnál tart a bajor fővárosban, ugyanis korábban 400 méter vegyesen és 1500 méter gyorson egyaránt ezüstérmesként végzett.

Szombaton még egy magyar harmadik helyezés született, ezt a 4x200 méteres férfi gyorsváltó érte el Antal Dávid, Kakuk Koppány, Takács Botond, Pápai Olivér összeállításban, a kvartett 7:17.30 perccel zárt az oroszok és az olaszok négyese mögött.

A magyar csapatból az előző napokban Antal Dávid - címét megvédve - 200 méteres pillangóúszásban, Kokas Fanni pedig 200 méter háton lett Európa-bajnok.