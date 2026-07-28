A kérdésre már a Tisza-kormány Belügyminisztériuma is megtagadta a választ. A Ferencváros Torna Club fideszes elnöke korábban azt állította, hogy az állami támogatás minden fillérje náluk van, de hogy milyen formában, azt ő sem mondta el.
Huszonötmilliárd forintot bocsát Kecskemét rendelkezésére a kormány, hogy a város létrehozhasson egy gazdaságfejlesztési alapot - ezt közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kecskeméten, ahol a Modern városok program részeként megállapodást írt alá Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) polgármesterrel - tudatja az MTI.
A támogatásokat tekintve Magyarország a következő hét évben is az unió egyik legnagyobb nettó haszonélvezője marad - mondta Szűcs Tamás, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője a sikeres uniós pályázatokat előkészítő rendezvénysorozat (SUPER) elnevezésű roadshow szombathelyi állomásán tartott konferencián kedden.