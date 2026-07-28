Mire költötte a Kubatov Gábor vezette FTC a Fradivárosra adott 25 milliárd forintot?

Ferencváros;Kubatov Gábor;nyomozás;Belügyminisztérium;közpénzek felhasználása;25 milliárd;Fradiváros;

2026-07-28 10:41:00 CEST

A kérdésre már a Tisza-kormány Belügyminisztériuma is megtagadta a választ. A Ferencváros Torna Club fideszes elnöke korábban azt állította, hogy az állami támogatás minden fillérje náluk van, de hogy milyen formában, azt ő sem mondta el.

Közérdekre hivatkozva elutasította el a Fradivárosra vonatkozó közérdekű adatigénylést a Belügyminisztérium (BM) – írja a hvg a Kele János sportközgazdász, a Momentum korábbi politikusának küldött dokumentum alapján. Annyit már a Tisza-kormány alatt működő tárca leírt, hogy a Ferencváros a Fradivárosra kapott teljes, 25 milliárd forintos támogatást felhasználta, de minden más adatkérést megtagadott.

„A megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, mint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdek, ezért az adatigénylés jelenleg nem teljesíthető” – reagált a BM az adatigénylésre. Hozzátették, hogy a kért adatok döntéselőkészítésnek minősülnek, ezért tíz évig nem nyilvánosak.

Kele többek között azt akarta megtudni a minisztériumtól, hogy továbbadta-e az államtól kapott támogatást az egyesület, vagy hogy milyen pénzügyi-számviteli kategóriák mentén, milyen arányú elosztással számolt el az adófizetők pénzével. Ezekre a kérdésekre nem kapott választ, de jelezte, hogy kérni fogja az eredeti támogatói okiratnak és módosításainak a nyilvánosságra hozatalát, valamint azt, hogy a BM árulja el, hogy a kért adatok közlése milyen közérdeket sértene és milyen okból.

A Népszava is beszámolt arról, hogy a Fradiváros ügyében a Ferenczvárosi C Közép nevű szurkolói csoport tett feljelentést az Állami Számvevőszéknél (ÁSZ) június 5-én. Az ÁSZ a feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt a rendőrséghez továbbította. A rendőrség a múlt héten közölte, hogy feljelentés-kiegészítés után elrendelték a nyomozást a 25 milliárdo forintos állami támogatás ügyében, amelyet a Ferencvárosi Torna Club 2016-ban és 2017-ben kapott azzal a céllal, hogy a Fradiváros névre keresztelt sportkomplexumot megépítse a Népligetben. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros soha nem készült el.

A 25 milliárd forint feltételezett sorsáról Kubatov Gábor, a Fradi elnökének és ügyvezetőjének egyik korábbi interjújából idézett a hvg.hu: „Minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda. Ebből nekem, a felügyelőbizottságnak vagy a Fradi vezetésének semmiféle problémája nem lesz”.