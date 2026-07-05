Megosztottság idején is remények közt telt az Egyesült Államok 250. születésnapi bulija

Országszerte tűzijátékkal és a szabadtéri rendezvényekkel emlékeztek meg a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának, ezzel az USA megszületésénak 250-ik évfordulójára. A július 4-i esemény önfeledtségét az extrém forróság, zivatarok és természetesen politikai áthallások is nehezítették, ám a megosztott ország a kihívások ellenére méltó módon ünnepelte születésnapját.