Országszerte tűzijátékkal és a szabadtéri rendezvényekkel emlékeztek meg a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának, ezzel az USA megszületésénak 250-ik évfordulójára. A július 4-i esemény önfeledtségét az extrém forróság, zivatarok és természetesen politikai áthallások is nehezítették, ám a megosztott ország a kihívások ellenére méltó módon ünnepelte születésnapját.
Az Egyesült Államok történetét bemutató cikksorozat 1. része.
Kétszázötven éves idén a Práter, ebből az alkalomból látható egy nagyszabású történeti tárlat Bécs belvárosában, a Bécs Múzeum (Wien Museum) kiállítótereiben „Gyerünk a Práterbe! Bécsi szórakozás 1766 óta” címmel. Az augusztus 21-ig nyitva tartó tárlat koncepciójáról és kulisszatitkairól Ursula Storch kurátorral beszélgettünk.