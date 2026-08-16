Kilenc századdal maradt le a dobogóról Milák Kristóf az 50 méter gyorsúszás döntőjében a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.
"Nagyon nehéz út volt, de a végén elértem oda, ahova szerettem volna."
A 27 esztendős magyar versenyző egyéni csúcsától mindössze két századdal elmaradva csapott célba a francia Florent Manaudou-val holtversenyben.
A szám Európa-bajnoka - aki közvetlenül a novemberi kontinensviadal után fertőződött meg a koronavírussal, és emiatt két hetet kihagyott - a délelőtti előfutamból a 13. helyen ment tovább 21.46 másodperces idővel.
Molnár Flóra a 28. helyen végzett, így nem jutott elődöntőben 50 méter gyorson szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.
Sajnos ma délelőtt kizártak az 50 gyors előfutamában, 'szabálytalan rajt' miatt...így már biztos nem lesz meg a csúcsdöntés, nem tudom majd megnyerni az összes számot .- jelent meg a szöveg a világklasszis úszónő Facebook-oldalán. A bejegyzés alapján a hírt ugyan az MTI is kiadta, de nem szolgált egyéb információval/magyarázattal, pusztán annyit tettek hozzá, hogy Hosszú az ob első három napján a nők mind a 11 egyéni számát megnyerte.