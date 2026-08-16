De mi történt? - Hosszú Katinkát kizárták az úszó ob. egyik számából

Sajnos ma délelőtt kizártak az 50 gyors előfutamában, 'szabálytalan rajt' miatt...így már biztos nem lesz meg a csúcsdöntés, nem tudom majd megnyerni az összes számot .- jelent meg a szöveg a világklasszis úszónő Facebook-oldalán. A bejegyzés alapján a hírt ugyan az MTI is kiadta, de nem szolgált egyéb információval/magyarázattal, pusztán annyit tettek hozzá, hogy Hosszú az ob első három napján a nők mind a 11 egyéni számát megnyerte.