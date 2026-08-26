Na, mit vett ma Mészáros Lőrinc?

Mészáros Lőrinc és állítólagos üzlettársainak folyamatosan terjeszkedő és napról napra egyre átláthatatlanabbá váló tőzsdei birodalma újabb zsákmányt ejtett. Ezúttal az Opimus Nyrt. és a (Mészáros Lőrinc és az Opimus tulajdonában álló) Status Capital Zrt. vásárolja meg a Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt. 49,57 százalékos részvénycsomagját – tudta meg a 444.