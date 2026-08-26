A Tudományos és Technológiai Minisztériumban ugyan sokszoros túlárazás miatt már korábban feljelentést tettek, tovább kutakodva azonban egy a volt kormánypárt és a Kormányzati Szolgáltató Központ közötti gyanús adatfeldolgozási szerződésre bukkantak.
Mészáros Lőrinc és állítólagos üzlettársainak folyamatosan terjeszkedő és napról napra egyre átláthatatlanabbá váló tőzsdei birodalma újabb zsákmányt ejtett. Ezúttal az Opimus Nyrt. és a (Mészáros Lőrinc és az Opimus tulajdonában álló) Status Capital Zrt. vásárolja meg a Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt. 49,57 százalékos részvénycsomagját – tudta meg a 444.