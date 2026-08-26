Tanács Zoltán: A Fidesz valóban hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz

Fidesz;feljelentés;átvilágítás;kormányzat;személyes adatok;adatfeldolgozó;Gondosóra;Tanács Zoltán;

2026-08-26 19:09:00 CEST

A Tudományos és Technológiai Minisztériumban ugyan sokszoros túlárazás miatt már korábban feljelentést tettek, tovább kutakodva azonban egy a volt kormánypárt és a Kormányzati Szolgáltató Központ közötti gyanús adatfeldolgozási szerződésre bukkantak.

Megvan a bizonyíték: a Fidesz valóban hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz – közölte Facebook-oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Felidézte, hogy a százmilliárdos Gondosóra program átvilágítása eredményei már feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek. Az átvilágítás azonban folytatódott, és a tárcavezető szerint újabb érdekes és erősen problémás megállapodásra bukkantak.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzá tartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette a Fidesz számára, hogy idős honfitársaink személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Alig két hónappal később, 2025. december 30-án mindkettő dokumentum hatályát 2026. december 31-ig meghosszabbították – írta Tanács. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a megállapodásokat alig néhány nappal 2025. október 23-a után kötötték meg. Szerinte ekkorra már mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza fölénybe került, és a rendszerváltás kézzelfogható közelségbe került.

Ebben a helyzetben különösen súlyos kérdéseket vet fel, hogy éppen ekkor kapott az akkor már 15 éve regnáló kormánypárt hozzáférést egy nagy létszámú, idős állampolgárokból álló célcsoport személyes adataihoz

– emelte ki a miniszter.

Tanács Zoltán szerint az egész konstrukció elfogadhatatlan, ugyanis a Fidesz a szerződés szerint adatfeldolgozóként vett részt a Gondosóra-programban. – A feladat a 78 év feletti, a Gondosórát nem vagy nem megfelelően használó idősek személyes megkeresése volt. A párt „megbízott aktivistái” keresték fel az érintetteket, és visszajelzést adhattak többek között arról is, hogy az illető elérhető volt-e, illetve elfogadta vagy elutasította-e a megkeresést. A Gondosóra adatkezelési tájékoztatója szerint a közreműködő partnerhez titulus, név és cím kerülhetett. Csakhogy maga a listára kerülés további információt is hordozott: az érintett egy speciális, inaktív Gondosóra-célcsoport tagja, a szerződés alapján pedig az is kikövetkeztethető volt, hogy 78 év feletti. A Fideszt mint adatkezelőt feltüntető adatkezelési tájékoztató rövid ideig elérhető volt a cég honlapján, de azóta annak nyoma sincs, pedig a megállapodás mind a mai napig élő volt – ismertette a részleteket a Tisza párt politikusa.

A tárcavezető szerint ha ezeket az adatokat bármilyen párt-, kapcsolatépítési, választási vagy profilozási célra használták, az komoly adatvédelmi visszaélés. – Az adatfeldolgozási szerződést a mai napon természetesen felmondtuk. Emellett teljes körű auditot rendelünk el, amelynek célja annak feltárása, hogy történt-e bármilyen visszaélés személyes adatokkal, a megállapodástól eltérő adatfeldolgozás, adatátadás vagy egyéb hasznosítás.

Az auditnak ki kell térnie arra is, hogy kik fértek hozzá az adatokhoz, készültek-e másolatok vagy jegyzetek, kerültek-e az adatok helyi pártszervezetekhez vagy más harmadik személyekhez, történt-e más adatbázissal való összekapcsolás, illetve készült-e az érintettekről politikai vagy más profil.

Amennyiben az audit bármilyen jogellenes adatkezelést, visszaélést vagy a szerződéstől eltérő felhasználást tár fel, a szükséges hatósági bejelentéseket és feljelentéseket meg fogjuk tenni – szögezte le Tanács Zoltán.