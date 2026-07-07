Lemondott parlamenti mandátumáról Nigel Farage. Az adócsalási ügybe keveredett brit populista politikus a politikából nem kíván távozni, csupán így a választói felhatalmazást akarja megerősíteni, míg nem késő.
Tiszolczi Lajos, aki két éve is már legfelsőbb politikai szintekről beszélt, most, a parlamenti választás után rántotta le a leplet a nyomozás megszüntetésének részleteiről, arról, hogyan szedték le az ügyről. Orbán Viktor volt miniszterelnök veje és lánya szerint a volt nyomozó állításai minden ténybeli alapot nélkülöznek.
Magyarországon nem a korrupciót elkövetők, hanem a korrupcióról hírt adók kerülnek a bíróság elé - írja az Átlátszó. Bár az adóhivatal soha nem kért sajtóhelyreigazítást és sokszori megkeresésre sem nyilatkozott az áfabotrányról és egykori munkatársai súlyos állításairól, most a jó hírneve megsértése miatt perel és milliós kártérítést követel az Átlátszótól egy tényfeltáró cikk miatt.