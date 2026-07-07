A NAV az Átlátszót pereli - Vágó segít

Magyarországon nem a korrupciót elkövetők, hanem a korrupcióról hírt adók kerülnek a bíróság elé - írja az Átlátszó. Bár az adóhivatal soha nem kért sajtóhelyreigazítást és sokszori megkeresésre sem nyilatkozott az áfabotrányról és egykori munkatársai súlyos állításairól, most a jó hírneve megsértése miatt perel és milliós kártérítést követel az Átlátszótól egy tényfeltáró cikk miatt.