Taktikázik a Brexit atyja, azért megy, hogy visszajöhessen

Egyesült Királyság;előrehozott választás;Nigel Farage;adócsalási ügy;jobboldali populizmus;

2026-07-07 18:37:00 CEST

Lemondott parlamenti mandátumáról Nigel Farage. Az adócsalási ügybe keveredett brit populista politikus a politikából nem kíván távozni, csupán így a választói felhatalmazást akarja megerősíteni, míg nem késő.

Lemond parlamenti mandátumáról, hogy előrehozott választásokat kezdeményezzen saját választókerületében, a délkelet-angliai Clacton választókerületben – jelentette be ma délután Nigel Farage, a brit szélsőjobb populista Reform UK párt vezetője.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásának szószólójaként, a Brexit „atyjaként” ismert 62 éves brit politikus egy televíziós nyilatkozatban ismertette szándékát, hangsúlyozva, hogy ő maga is újraindul az előrehozott választáson. Mint mondta, a választókerület választóira bízza, hogy eldöntsék, továbbra is őt akarják-e vagy mást képviselőjüknek a londoni parlament alsóházában.

Farage élesen bírálta a sajtót, mert az, állítása szerint, beavatkozott a magánéletébe, és kijelentette, hogy a politikai rendszer mindent megtesz annak érdekében, hogy pártját hátrányos helyzetbe hozza, közölte a Reuters brit hírügynökség.

A populista politikus lemondásának hátterében az áll, hogy az elmúlt hónapokban Farage a média figyelmének és bírálatának célpontjává vált azt követően, hogy kiderült: milliós nagyságrendű ajándékokat és személyes juttatásokat hallgatott el, amelyeket állítólag támogatóitól kapott.

A parlamenti képviselőnek kötelessége lett volna ezeket bejelenteni, de nem tette. Emiatt a londoni alsóház etikai bizottsága (Parliamentary Commissioner for Standards) vizsgálatot indított az ügyben, amely jelenleg is folyik.

Farage tagadja, hogy bármi törvénytelenséget követett volna el. Lemondása mai bejelentésekor is azt állította: „nem tettem semmi rosszat”. Azzal érvel, hogy ezeket a pénzeket és szolgáltatásokat magánszemélyként kapta, még mielőtt hivatalosan képviselőjelöltként indult volna, álláspontja szerint ezért azokat nem volt köteles bejegyezni a parlamenti nyilvántartásba. A BBC korábbi vonatkozó tudósítása szerint azonban ez nem így igaz, a brit parlamenti szabályok szerint az újonnan megválasztott képviselőknek nyilatkozniuk kell minden olyan ajándékról, amelyet a megválasztásukat megelőző 12 hónapban kaptak, amennyiben azok összefüggésbe hozhatók politikai tevékenységükkel.

Farage azonban minden bírálatot és ellene indult eljárást magánéletébe való beavatkozásnak és politikai üldözésnek tart. Lemondásakor is azt állította, magánéletének megsértése volt az a csepp, amely megtöltötte a poharat, és arra késztette, hogy előrehozott választásokat kényszerítsen ki.

„Nem fogom eltűrni, hogy a családom bármely tagját veszélybe sodorják amiatt, amit én a közéletben teszek. Tehát igen, megkérdezhetik, hogy dühös vagyok-e – nos, még soha életemben nem voltam ennyire dühös” – idézte szavait a Reuters.

Farage bizakodó a jövőt illetően. Azt állította, az előrehozott választásokon „a nép áll majd szemben a rendszerrel. Harcolni fogok a győzelemért. Harcolni fogok azért, hogy folytassam a Reform által megkezdett politikai forradalmat”.

Erre van is esélye, hiszen pártja, a Reform UK vezeti a pártok országos népszerűségi listáját, júniusban épp 26 százalékos támogatottsággal. A körülötte kirobbant korrupciós botrány némiképp megcibálta Farage bizalmi indexét, megosztó személyisége még így is sokak számára vonzó. A YouGov júniusi felmérése szerint a választók 25–27 százaléka vélekedik pozitívan a szélsőjobb populista politikusról.