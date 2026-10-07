Bár a kormány havi 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelné a kata havi adómértékét, az még mindig kedvezőbb a jelenleg alkalmazott átalányadózásnál, vagyis csökkenti az állam bevételeit. Másik veszély, hogy újra gyarapodhatnak a színlelt vállalkozói megbízások, kiszorítva a munkavállalókat a hagyományos foglalkoztatásból.
Elutasítja a tervezett adóváltoztatásokat az Együtt - jelentette ki a párt elnöke.
A képviselők 128 igen szavazattal, 30 nem ellenében jóvá hagyták a kormány jövő évi adócsomagját. Az Országgyűlés módosította a büntetés-végrehajtási kódexet. A főpolgármester megkapta a tényleges vétójogot. A végrehajtói kamara mellé pedig miniszteri biztos kerülhet.