Lebeszélnék az afgánokat a német kalandról

A német kormány fizetett hirdetéseket helyezett el Afganisztán utcáin, amelyeken fel akarják hívni az emberek figyelmét arra, rosszul döntenek, ha útnak indulnak Európa, Németország felé. A plakátokon arra céloznak, teljesen hamisak azok az információk, amelyek szerint könnyű élet vár azokra, akik Németországba mennek.