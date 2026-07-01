A tevék fontos szerepet játszottak abban, hogy a telepesek megnyitották Ausztrália vadvidékét a fejlesztés előtt, amíg a vonatok át nem vették az uralmat.
Az országban 113 olyan afgán állampolgár van, akiket tavaly mentett ki a kormány Kabulból – közölte lapunkkal a belügyi tárca. A részletekről azonban titkolóznak.
A francia Nemzeti Tömörülés a menedékjogot az iszlamizmus trójai falovának nevezi.
Az összesen 114 felnőtt és 126 gyermek hatósági karanténba kerül, teljes körű ellátásukról a magyar állam gondoskodik.
A német kormány fizetett hirdetéseket helyezett el Afganisztán utcáin, amelyeken fel akarják hívni az emberek figyelmét arra, rosszul döntenek, ha útnak indulnak Európa, Németország felé. A plakátokon arra céloznak, teljesen hamisak azok az információk, amelyek szerint könnyű élet vár azokra, akik Németországba mennek.
Burgonyát és dinnyét szállító nyerges vontatók rakterében lepleztek le 23 afgán határsértőt Calafatnál, a Bulgáriát és Romániát összekötő, két éve átadott Duna-híd közúti határátkelőjénél - közölte hétfőn a román határrendőrség.