A tevék fontos szerepet játszottak abban, hogy a telepesek megnyitották Ausztrália vadvidékét a fejlesztés előtt, amíg a vonatok át nem vették az uralmat.
A párizsi Parc des Buttes-Chaumont a rendkívüli hőhullámok idején a helyiek kulcsfontosságú menedékévé vált.
Ahogy a globális hőmérséklet emelkedik az ember okozta klímaváltozás miatt, a törökországi Hakkari tartomány Cilo-gleccsereinek egykor jéggel borított szakaszai évről évre gyorsabban olvadnak.
Újságírók egy csoportja éppen ukrán katonákkal tartott, amikor rakétacsapás érte őket. A 32 éves férfi egyike annak a legkevesebb 11 médiamunkatársnak, aki a tavaly február óta zajló orosz–ukrán háborúban vesztette életét.
A 444.hu kiadója és az AFP hírügynökség közös hazai szerkesztőségét a Direkt36-tól érkező Zöldi Blanka vezeti.
Az Oroszország elleni szankciók fenntartásáról döntött kedden az Európai Unió, közölték uniós források az AFP hírügynökséggel.
Kaotikus jelenetek játszódtak le tegnap Hongkongban. Először a rendőrség kezdte meg lebontani a fiatalok barikádjait, majd a helyi bűnszövetkezet, a triád tagjai támadtak a békésen tüntetőkre.
Élőben közvetítette a szír állami televízió azt az ünnepséget, amelynek keretében tegnap letette hivatali esküjét Bassár el-Aszad újraválasztott államfő. Több mint ezer meghívott jelenlétében esküdött fel a Koránra. A 48 éves politikus harmadik hétéves elnöki ciklusát kezdi meg, miközben az országban harmadik éve dúl a polgárháború, amelyben a felkelők mindenekelőtt az ő és családja távozását követelik.
Az Európai Szakszervezetek Konföderációjának szervezésében került sor arra a tegnapi tiltakozó megmozdulásra Brüsszelben, amelyen az európai válságkezelő intézkedések ellen tiltakoztak a különböző európai államokból összesereglett tüntetők.