Letette az államfői esküt Bassár el-Aszad

Élőben közvetítette a szír állami televízió azt az ünnepséget, amelynek keretében tegnap letette hivatali esküjét Bassár el-Aszad újraválasztott államfő. Több mint ezer meghívott jelenlétében esküdött fel a Koránra. A 48 éves politikus harmadik hétéves elnöki ciklusát kezdi meg, miközben az országban harmadik éve dúl a polgárháború, amelyben a felkelők mindenekelőtt az ő és családja távozását követelik.