Ügynökakták: Bukarest vonakodik követni a magyar mintát

Huszonhat éves múltra tekint vissza Romániában a hírhedt Securitate ügynökaktáinak megnyitási és szabályozási folyamata, de bárki számára szabadon elérhető online adatbázis máig nincs. Minden valószínűség szerint egyhamar nem is lesz, mert bár a magyar mintára hivatkozva román civil szervezet is követeli a szabadon elérhető digitalizált adatbázis létrehozását, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) óvatoskodik.