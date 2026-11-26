A demokrácia válságban van, pontosabban: bekövetkezett az, amitől a második világháború utáni liberális demokráciák megteremtői rettegtek: a demokrácia formális eljárási szabályai között autoriter politikusok rendre tömegtámogatást kapnak.
A kormány kérésére jövő hétfőn - azaz a határzárral kapcsolatban tervezett rendkívüli ülésen - már el is fogadja az Országgyűlés az információszabadságról szóló törvény pénteken benyújtott módosítását - vette észre az Átlátszó.hu Semjén Zsolt idevágó, Kövér László házelnöknek címzett kezdeményezését. A miniszterelnök-helyettes azzal indokolt: "ennek elmaradása a jogalkalmazást megnehezítené és fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné."
Alaptörvény-ellenes a munka törvénykönyvének (Mt.) az a rendelkezése, amely szerint a várandós nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha állapotáról még a felmondás közlése előtt beszámolt munkáltatójának - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab), és keddi határozatával megsemmisítette a kifogásolt rendelkezést.