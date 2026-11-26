demokrácia;alkotmányozás;alapjogok;alkotmányosság;

2026-11-26 07:30:00 CET

A demokrácia válságban van, pontosabban: bekövetkezett az, amitől a második világháború utáni liberális demokráciák megteremtői rettegtek: a demokrácia formális eljárási szabályai között autoriter politikusok rendre tömegtámogatást kapnak.

Az is kiderült, hogy a globális kapitalizmus számára korántsem olyan fontosak a liberális demokráciák normatív szabályai és értékei: a piac kiválóan együttműködik az autoriter berendezkedésekkel. Ezek mögött kirajzolódik egy másik drámai jelenség: az alkotmányosság válsága. Az alkotmányos demokráciákat egyszerre sújtja a globális kapitalizmus és az autoriter berendezkedések felforgató hatása: eltörött a huszadik század második felében kialakult alkotmányos konszenzus.

Ennek az alkotmányos törésnek a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása abban ragadható meg, hogy az alkotmányok elveszítették társadalmi szerződés jellegüket, és az, amit az állampolgárság alkotmányos tartalmaként rögzítenek, csakis papíron létezik. Bár az állampolgárok alapjogait (különösen a szociális jogokat) rögzítik az alkotmányok, érvényesülésük súlyosan hiányos. Ugyanez igaz az emberek közvetlen hatalomgyakorlására is, amely feloldódik a képviseleti demokrácia vastörvényei között. Általánossá vált tehát az az érzés, hogy a szerteszéjjel tört alkotmányosságot nem birtokoljuk. Mindezt tovább súlyosbítja, hogy – amint azt az Orbán-rendszerben megtapasztalhattuk – az alkotmány az autoriter erők kezében fegyverré változik, és a hatalom bárkit kizárhat az alkotmányos közösségből (menekültet, politikai ellenfelet, szexuális kisebbséget, a hivatalos emlékezetpolitikával szembefordulókat, hajléktalanokat).

A közelgő alkotmányozásnak kettős feladata lehet. Egyrészt le kell bontania az Orbán-rendszer autoriter hatalomgyakorlásának alkotmányos támaszait: helyre kell állítania a hatalmi ágak elválasztását, gondoskodnia kell arról, hogy alkotmányos eszközökkel ne lehessen többé senkit megbélyegezni, az alkotmány emlékezetpolitikai alapvetéseinek pedig az egész magyar társadalom nézőpontját figyelembe kell venniük. Ezt a feladatot a liberális alkotmányosság keretei között el lehet végezni, és sajnálatos, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosítása (különösen a társadalmi megbélyegzés tekintetében) még nem tett meg minden lépést ebbe az irányba. Azonban a liberális alkotmányosság önmagában nem lesz képes egy másik feladatra: az „eltörött” alkotmányosság helyreállítására. Számot kell vetnünk ugyanis azzal, hogy az 1989-es alkotmányos modell társadalmi ígéretei is beteljesületlenek maradtak. Nem elegendő visszatérni oda, ahonnan az autoriter fordulat elindult: érdemes lehet tehát az 1989-es alkotmányos modell és a 2010 után kiépült rendszer korrekciójához néhány baloldali szempontot is figyelembe venni.

Társadalmi alkotmány létrehozására van szükség, amelyben a közjogi és gazdasági intézmények az emberekért vannak, és nem fordítva. Ez nem valamiféle mindent szabályozó, részletes gazdasági program. Sokkal inkább annak elismerése, hogy az állam és a piac működése egyaránt alkotmányos felelősséggel jár.

A közjogi berendezkedésnek nem csupán a kormányzás megszervezése a feladata, hanem az is, hogy az állampolgárok ténylegesen részesüljenek a politikai közösség által megteremtett javakból. A gazdasági intézmények sem lehetnek függetlenek attól, hogy döntéseik milyen hatással vannak a munkavállalókra, a helyi közösségekre és a jövő nemzedékekre.

Az alkotmány társadalmi jellegének kulcsa a 21. századra szóló új alapjogi konszenzus. Az alapjogok új szemléletének abból kell kiindulnia, hogy nem elegendő azokat pusztán a pozitív jog erejével biztosítani: ténylegesen érvényesülniük is kell. A jelenlegi alkotmányosság egyik legsúlyosabb ellentmondása, hogy miközben az alapjogok elvileg mindenkit egyformán megilletnek, a hozzájuk való hozzáférés és érvényesítésük lehetősége egyre inkább társadalmi státusz, vagyoni helyzet és érdekérvényesítő képesség függvénye. Az új társadalmi szerződésnek éppen ezt a szakadékot kell felszámolnia. Nem beszélhetünk valódi jogegyenlőségről ott, ahol egyesek számára a jogok ténylegesen rendelkezésre állnak, mások számára viszont csupán alkotmányos ígéretek maradnak. A baloldal egyik legfontosabb feladata az alkotmányozás során annak következetes képviselete, hogy a joghoz való hozzáférés ne legyen társadalmi kiváltság. A jogállam ugyanis nem attól válik társadalmivá, hogy több jogot deklarál, hanem attól, hogy mindenki számára megteremti-e jogok gyakorlásának és kikényszerítésének feltételeit.

Itt érkezünk el a baloldali alkotmányozás egyik legfontosabb, egyúttal legtöbbször elhallgatott kérdéséhez. A modern alkotmányosság a közhatalom korlátozására összpontosított, miközben a gazdasági hatalom felhalmozódását gyakran magánügyként kezelte. Pedig a nagyvállalatok és pénzügyi szereplők döntései képesek meghatározni emberek millióinak munkafeltételeit, a lakhatás költségeit és persze komoly szerepük van a klíma- és ökológiai válság kialakulásában.

Ha a politikai hatalom alkotmányos korlátozása a demokrácia feltétele, akkor a gazdasági hatalom társadalmi ellenőrzése sem maradhat kívül az alkotmányos gondolkodáson.

Korántsem a magántulajdont kell megszüntetni, hanem a magántulajdon működtetésének azt a módját, amely embertársaink és a környezetünk kizsákmányolásához vezet. Mindebből nem a magántulajdon önkényes korlátozásának, hanem a tulajdonnal járó közösségi felelősségnek kell következnie.

Az új alkotmány társadalmi szerződésjellege azonban nem csupán tartalmi kérdés. Az alkotmányozás módja is meghatározza, hogy képesek leszünk-e egyszerre korrigálni az 1989-es és a 2010 utáni alkotmányos modell hibáit. Nem lenne elfogadható, ha az Orbán-rendszer autoriter alkotmányát egyszerűen egy másik politikai tábor kizárólagos alkotmányozása követné. A baloldalnak ebben a folyamatban nem az a feladata, hogy minden szakpolitikai álláspontját alkotmányba foglalja, hanem az, hogy a liberális és az autoriter alkotmányosságon túlmutató társadalmi alkotmány ügyét képviselje. Üggyé kell tenni, hogy a szabadság nem választható el a társadalmi egyenlőségtől, a jogállam a gazdasági demokráciától, a magántulajdon szentségéből pedig nem következhet az élet ökológiai alapjainak felemésztése. A valóban demokratikus alkotmány nem egyszerűen korlátozza a politikai hatalmat, hanem megakadályozza a társadalom jogi és politikai alávetését, valamint gazdasági kizsákmányolását. Csak így kaphatunk esélyt annak megjavítására, ami eltörött…

A szerző jogász, politológus, az MSZP Választmányának elnöke.