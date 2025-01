Teljesen átalakul a macedón kormány

Átalakul a macedón kormány, a legnagyobb változást az jelenti majd, hogy két kisebbségi albán párt is csatlakozik a kormánykoalícióhoz - írja MTI. Kilenc miniszterhelyettest, illetve államtitkárt cserélhetnek le, az állami vállalatok vezetését is módosíthatják. A Görögországgal fennálló névvita rendezése, valamint az euroatlanti integráció felgyorsítása is az elvárások között.