A tárca kiemelte, a cég a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja, így a külföldi tulajdonszerzés „jelentős piaci zavart és ellátásbiztonsági kockázatot” okozna.
Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. megvásárolta az Alföldi Tej Kft. Kokárdás márkáját. Bernhard Haider ügyvezető igazgató Székesfehérváron sajtótájékoztatón elmondta, az Alföldivel 2015-ben kezdték el forgalmazni a kizárólag magyar termelőktől származó tejből a magyar fogyasztói igényekhez alakított Kokárdás termékeket. A márkanév alatt 12 terméket kínálnak, de szeretnék tovább bővíteni a kínálatot.