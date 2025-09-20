Külföldi "multihoz" került az Alföldi Tej Kokárdás márkája

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. megvásárolta az Alföldi Tej Kft. Kokárdás márkáját. Bernhard Haider ügyvezető igazgató Székesfehérváron sajtótájékoztatón elmondta, az Alföldivel 2015-ben kezdték el forgalmazni a kizárólag magyar termelőktől származó tejből a magyar fogyasztói igényekhez alakított Kokárdás termékeket. A márkanév alatt 12 terméket kínálnak, de szeretnék tovább bővíteni a kínálatot.