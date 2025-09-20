Megszólalt az Alföldi Tej felvásárlására készülő görög cég: jelentős beruházásokat tervezett, de aztán jött az NGM tiltása

Görögország;Nemzetgazdasági Minisztérium;Alföldi Tej;

2025-09-20 13:39:00 CEST

A tárca kiemelte, a cég a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja, így a külföldi tulajdonszerzés „jelentős piaci zavart és ellátásbiztonsági kockázatot” okozna.

A görög Hellenic Dairies a Reutersnek megerősítette, hogy jelentős beruházásokat tervezett a veszteséges magyar tejipari cég, az Alföldi Tej Kft. fejlesztésére, mielőtt a Nemzetgazdasági Minisztérium megtiltotta a felvásárlást – vette észre a hvg.hu.

A minisztérium indoklása szerint a nyerstej kiviteléhez és a tejtermékek magasabb áron történő behozatalához vezetne, ha a magyar tulajdonban lévő vállalat külföldi kézbe kerülne. A tárca az agrártárca bevonásával vizsgálta az ügyletet, és „a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságára” hivatkozva döntött a tiltás mellett.

A görög cég azonban úgy érvelt: „Fő céljaink voltak, hogy fenntartsuk és fejlesszük a társaság hazai tevékenységét, új termékekkel bővítsük a portfóliót, támogassuk a tejtermelőket, illetve hogy jelentős beruházásokkal megújítsuk és bővítsük a létesítményeket.” Hozzátette, részletes üzleti tervet is benyújtottak, amelyet az engedélyezési eljárásban ismertettek. A Hellenic Dairies szerint az Alföldi Tej részvényesei elfogadták az ajánlatot, mielőtt a tranzakció az állami szűrőn elakadt volna, az árat azonban nem hozták nyilvánosságra.

A hvg.hu felidézi, az Alföldi Tej Kft. a honlapján közölt adatok alapján több mint 700 embert foglalkoztat, és évente csaknem 270 millió liter tejet dolgoz fel. A vállalat 2021 óta veszteséges. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelte, a cég a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja, így a külföldi tulajdonszerzés „jelentős piaci zavart és ellátásbiztonsági kockázatot” okozna. A tárca szerint a tiltás után az Alföldi Tej felajánlotta, hogy ugyanazon feltételekkel a magyar államnak adja el üzletrészei, ennek lehetőségét jelenleg vizsgálják.