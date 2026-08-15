A Fidesz és a Mi Hazánk szinte egybehangzóan „Facebook-bohóckodásnak, önfényezésnek, politikai őrjöngésnek, shownak” tartja Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóját. Arra a kormányfő meghívta az ellenzéki pártelnököket, a jelek szerint feleslegesen.
Ideiglenesen újra megnyílt az öt éve bezárt, idén 150 éves Iparművészeti Múzeum. Bár az elmúlt fél évben a nagy múzeummegnyitók reszortját a miniszterelnök vállalta magára, ezúttal Hoppál Péter államtitkárnak jutott a feladat.
Csaknem másfélszer annyian férnek majd be a több milliárdos épületbe, mint a közeli stadionba.
A magyar tulajdonban lévő vállalkozás életében a 2016-os év jelentette a fordulópontot. Akkor ugyanis a cég bevétele a 2015-ös szint tízszeresére, profit pedig negyvenötszörösére nőtt egy év alatt.
Harmincötmilliárd forintról indult, ma meg örülhetünk, ha százkilencvenből megússzuk. Eredetileg húsz sportág otthona lett volna, de ebből mára csak egy maradt: a labdarúgás. Igen, az új Puskás Ferenc Stadionról van szó, amelynek a tervek szerint egy év múlva kell elkészülnie – szó szerint bármi áron.
Növekedést várnak idén az építőiparban a távirati iroda által megkérdezett szakértők, akik azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a szektort az állami infrastrukturális beruházások húzzák.