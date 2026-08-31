Sajtóinformációk szerint nagyon súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. Egy, a saját kezelésére már hárommillió forintot kifizetni kényszerült daganatos beteg nő ügyével telhetett be a pohár.
Az állam az egészségügyi magánszolgáltatókkal kívánja megtéríttetni az általuk elkövetett hibák orvoslásának költségeit – ez a lényege annak a jogszabálytervezetnek, ami már olvasható a Belügyminisztérium honlapján.
Sok orvos a közellátás után a magánegészségügyben keresett nyugalmat, de lehet, hogy végül meg sem állnak külföldig.