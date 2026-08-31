Botrány az Országos Onkológiai Intézetnél, a kórház vezetése vizsgálat elrendelését kéri az egészségügyi minisztertől

Sajtóinformációk szerint nagyon súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. Egy, a saját kezelésére már hárommillió forintot kifizetni kényszerült daganatos beteg nő ügyével telhetett be a pohár.