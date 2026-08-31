Botrány az Országos Onkológiai Intézetnél, a kórház vezetése vizsgálat elrendelését kéri az egészségügyi minisztertől

belső vizsgálat;összeférhetetlenség;Országos Onkológiai Intézet;daganatos betegek;állami szolgáltatás;magánegészségügy;Hegedűs Zsolt;

2026-08-31 19:51:00 CEST

Sajtóinformációk szerint nagyon súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. Egy, a saját kezelésére már hárommillió forintot kifizetni kényszerült daganatos beteg nő ügyével telhetett be a pohár.

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) vezetése felkéri Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy rendelje el a cikkben megfogalmazott feltételezések teljes körű, pártatlan és minden érintett meghallgatására kiterjedő intézményi vizsgálatát – reagált hétfőn a Facebookon az egészségügyi intézmény azután, hogy az eLitMed.hu orvostudományi továbbképző portál azt írta, hogy az OOI-ben azonnali vizsgálta indult. A cikk szerint súlyos összeférhetetlenség és tiltott gyakorlat vált a mindennapok részévé az intézményben, ahol most egy daganatos beteg ügye indította el a teljes rendszer kivizsgálását. A fiatal nő eddig csaknem 3 millió forintot fizetett ki a magánellátásban, miután kezelőorvosa rendre a magánszektor felé terelte a folyamatokat.

A portál arról is beszámolt, hogy információik szerint az utóbbi időszakban jelentősen csökkent az egészségügyi intézmény teljesítménye, megnőttek a várakozási idők a létszámhiány miatt, ami közvetlenül segíti az ilyen jellegű „tereléseket”. Úgy tudják, a kialakult helyzet miatt a főigazgató hamarosan távozhat is az OOI éléről. A cikkben az is szerepel, hogy az OOI-ben dolgozó egyes orvosok a gyakorlatban úgy működtetik magánellátásukat, hogy a betegeket szabadon küldözgetik az állami és a magánegészségügyi intézmények között. – Ez a fajta átjárhatóság a jelenlegi jogszabályok szerint tiltott, súlyosan veszélyezteti a kiszolgáltatott páciensek gyógyulási esélyeit, miközben milliós kiadásokra kényszeríti őket. A visszaélések és összeférhetetlenségek rendszere ráadásul a legfelsőbb vezetői szintekig ér – írták, többeket meg is nevezve.

– Az OOI vezetése elkötelezett az átlátható, jogszerű és szakmailag magas színvonalú működés mellett. A betegek biztonsága, az intézet munkatársainak megbecsülése és a közbizalom megőrzése egyaránt megköveteli, hogy a nyilvánosság elé került feltételezések ne maradjanak tisztázatlanul – válaszolták minderre, majd egy későbbi posztban kiemelték, tudomásukra jutott, hogy „a mai napon on-line cikkben bemutatott beteg vitatja a neki tulajdonított kijelentéseket, valamint a személyes történetéből levont intézményi következtetéseket”.

Az intézet a beteg személyiségi jogainak és egészségügyi adatainak védelmére tekintettel további részleteket kizárólag a beteg kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. Az OOI vezetése a kialakult helyzetre is tekintettel változatlanul kéri a cikkben szereplő valamennyi állítás teljes körű, pártatlan és dokumentumalapú kivizsgálását. Ennek során szükségesnek tartja megvizsgálni a beteg tényleges nyilatkozatát, a közlés előkészítésének körülményeit, valamint azt is, hogy a megjelent írásban szereplő állítások milyen dokumentumokon és ellenőrzött forrásokon alapulnak – tették hozzá. Az említett állítások között adatok is szerepelnek, például az, hogy „a kezelt betegek száma egyetlen év alatt 8581-ről 8081-re, vagyis 6 százalékkal esett vissza”, vagy „a műtéti szám 10 százalékkal csökkent, aminek következtében a műtéti várólista a korábbi 2–4 hét helyett ma már 6–9 hétre ugrott”.