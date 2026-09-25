Hat hónap ukrajnai szolgálat után miatt.
A 2006-ban meggyilkolt Anna Politovszkaját semmi sem akadályozta a tisztességes újságírásban.
Tizenkét éve gyilkolták meg Anna Politkovszkaja orosz ellenzéki újságírót, akinek utolsó munkája, az Orosz napló a napokban jelent meg magyarul. A Novaja Gazeta egykori újságírójának könyve a lopakodó diktatúra, a fokozatosan terjeszkedő autoriter rendszer általános természetrajza, Filippov Gábor a kötet szerkesztője szerint olyan, mintha mai magyar híreket olvasnánk.
Öt személyt találtak bűnösnek az orosz oknyomozó újságíró, a cikkeiben Vlagyimir Putyint gyakorta bíráló Anna Politkovszkaja hét évvel ezelőtti meggyilkolását feltáró perben. Egy moszkvai bíróság bizonyítottnak találta, hogy a feltételezett tetteseknek közük volt a 2006 októberében végrehajtott gyilkossághoz. Ma jelentik be, hány éves börtönbüntetést kapnak az elítéltek.