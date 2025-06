Nem gondolná, hány magyar apa neveli egyedül a gyerekét

Magyarországon a kb. 350 ezer egyszülős családból több mint 40 ezerben az apuka neveli ma egyedül a gyermekét vagy gyermekeit. A statisztikák még ennél is magasabb számokat mutatnak: 2016-ban 71 853 volt a hivatalos adat, míg 1960-ban ez a szám 33 ezer volt. A statisztikák nem tükrözik teljesen a valódi helyzetet, hiszen beleszámolják a szülővel élő felnőtteket is, az viszont tény, hogy az elmúlt 40 évben megduplázódott az egyedül gyermeket nevelő apák száma. Ugyanez a tendencia az egyszülős családok számának emelkedésében is - írja az egyszulo.hu közleményében.