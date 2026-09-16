A probléma azonban az, hogy nincs érdemi következménye, ha a bukott tárcavezető nem hajlandó számot adni az ügyéről.
Egyik első dolguk lesz kivizsgálni, történt-e bármilyen külföldi beavatkozás az április 12-i parlamenti választásba.
A párt képviselője azt hangoztatta, Jakab Pétert azt sem menti a felelősség alól, hogy a cselekmény időpontjában „ő gyakorlatilag totálkáros, sebezhetetlen részegen hevert valahol ott a disznótor környékén.
A teljesen elbutult, semmihez sem értő, mindenre alkalmatlan, erkölcsileg megsemmisült jobbikos vezetésnek annyit azért mégiscsak kellene tudnia, hogy ezt az ügyet nem a párt etikai bizottságának, hanem a rendőrségnek kell kivizsgálnia - vélekedett Apáti István.
A Jobbik elnöksége százezer forintos pénzbüntetést szabott ki Apáti Istvánra, aki távol maradt a keddi parlamenti szavazástól. Az ellenzéki párt vezetése szerdán arról is döntött, hogy a jövőben minden kétharmados jogszabályt érintő szavazásról történő távolmaradás büntetést von maga után a Jobbik-frakcióban, és a norma visszamenőleg is hatályos.
Apáti István 2015. március 2-án a Mátészalkai Rendőrkapitányságon tett feljelentést, mely szerint egy ismerősét és őt (illetve az akkor jelen nem lévő családját) 2015. február 28-án éjjel 1 óra és 2 óra közötti időben egy mátészalkai szórakozóhely előtt egy férfi megfenyegette - írja a rendőrség.
Nincs semmilyen együttműködés a Fidesz és a Jobbik között - jelentette ki Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője keddi sajtótájékoztatóján, közölve: Apáti István azért nem vett részt a keddi parlamenti szavazásokon, mert halálos fenyegetéseket kapott a "helyi cigánymaffia" tagjaitól, ezért családjával maradt.
Kósa Lajos szavazatán múlt délelőtt a Házban a kétharmad. A Fidesz ügyvezető alelnöke ugyanis nemmel voksolt "Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról" című jogszabályról, így a 130 igen mellett 44 nem szavazattal, 22 tartózkodás és egy nem mellett elbukott az indítvány. Az "Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról" szóló szintén a jelenlévő képviselők kétharmadát igénylő javaslatot a jobbikos Apáti István távolmaradása miatt tudta elfogadni a kormánypárti többség.