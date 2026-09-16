Rajtuk múlt ma a kétharmad

Kósa Lajos szavazatán múlt délelőtt a Házban a kétharmad. A Fidesz ügyvezető alelnöke ugyanis nemmel voksolt "Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról" című jogszabályról, így a 130 igen mellett 44 nem szavazattal, 22 tartózkodás és egy nem mellett elbukott az indítvány. Az "Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról" szóló szintén a jelenlévő képviselők kétharmadát igénylő javaslatot a jobbikos Apáti István távolmaradása miatt tudta elfogadni a kormánypárti többség.