Hamarosan behívathatja a Nemzetbiztonsági Bizottság Szijjártó Pétert a BYD-s állása miatt

Szijjártó Péter;nemzetbiztonsági bizottság;Apáti István;BYD;

2026-09-16 22:27:00 CEST

A probléma azonban az, hogy nincs érdemi következménye, ha a bukott tárcavezető nem hajlandó számot adni az ügyéről.

Szerdán döntött a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról - közölte a testület mi hazánkos elnöke, Apáti István a Telex megkeresésére.

A politikus szerint az Országgyűlés Hivatala így már jogosult lesz kiadni a korábbi külgazdasági és külügyminiszter elérhetőségi adatait, ami alapján majd a bizottság személyes meghallgatásra tudja hívni.

A vizsgálatot írásban kezdeményezték a Nemzetbiztonsági Bizottság tiszás tagjai, majd a testület nagy többséggel megszavazta a megindítást. Apáti István azt ígérte, nagy késedelem nem lesz, az eljárás nem fog elhúzódni, Szijjártó elérhetőségét már a napokban megszerezhetik és behívhatják meghallgatásra.

Apáti István a lapnak elmondta, a vizsgálat tárgya a korábbi miniszternek a BYD kínai autóvállalattal fennálló munkaviszonyának körülményeiről, és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. Július 22-én már ülésezett a bizottság a témában, ennek anyagait azonban egészen 2051-ig titkosították. A politikus azt is kifejtette ugyanakkor, hogy hiába kötelezheti együttműködésre a bizottság Szijjártó Pétert, állandó országgyűlési bizottság lévén nem tudnak érdemi szankciókat kezdeményezni, szemben a parlament újonnan alakult vizsgálóbizottságaival. Vagyis ha Szijjártó nem hajlandó a bizottság előtt eszámolni a viselt dolgaival, az jelen esetben nem von maga után komolyabb következményt. Amennyiben viszont megjelenik, úgy a meghallgatására zárt vagy nyilvános ülésen is sor kerülhet. Hogy melyik verzió mellett döntenek, az egyelőre nem világos, az is előfordulhat, hogy a meghallgatás egy része nyílt, más része zárt lenne, attól függően, hogy milyen jellegű információk megosztása válik szükségessé.

Szijjártó Péter júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Ez azért vetett fel az első pillanattól kezdve több kérdést is, mert Szijjártó külgazdasági és külügyminiszteri felügyelete alatt közpénz-tízmilliárdokkal tömték ki a kínai elektromosautó-gyártó céget.