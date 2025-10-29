Kína, mint a szabadkereskedelem szószólója

A szabadkereskedelem elősegítése érdekében tett konkrét lépéseket, a gazdasági integráció elmélyítését sürgette és az innováció fontosságát hangsúlyozta az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának házigazdájaként kedden a kínai elnök.