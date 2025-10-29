Az amerikai elnök is részt vesz az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján Kjondzsu városában.
A Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége részéről többen is kivonultak a szervezet bangkoki tanácskozásáról, amikor az orosz gazdasági miniszter felszólalt.
A polgármesterjelölti szavazólapra simán fel lehet építeni egy választási csalást.
A szabadkereskedelem elősegítése érdekében tett konkrét lépéseket, a gazdasági integráció elmélyítését sürgette és az innováció fontosságát hangsúlyozta az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának házigazdájaként kedden a kínai elnök.