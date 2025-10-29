Donald Trump dél-koreai látogatására időzítette legújabb rakétatesztjét Észak-Korea

Észak-Korea stratégiai cirkálórakétákat tesztelt a Sárga-tengeren kedden – jelentette a dél-koreai Yonhap hírügynökség az észak-koreai KCNA hírügynökségre hivatkozva.
A rakétatesztre röviddel azelőtt került sor, hogy szerdán Dél-Koreába érkezett Donald Trump amerikai elnök, hogy részt vegyen az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) pénteken kezdődő kétnapos csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjondzsu városában.
A KCNA beszámolója szerint a tesztet október 28-án tartották, és sikeres volt az egyszerre több tenger-föld típusú cirkálórakéta kilövése. A hírügynökség szerint
a kedden kilőtt rakéták több mint két órán át repültek, mielőtt pontosan célt találtak a nyugati vizeken.
A dél-koreai hadsereg szerdai közleménye szerint kedden cirkálórakéták haladását észlelte Észak-Korea nyugati részén, a tengeren.