Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mitől szabadultak el az indulatok.
Az aranyként csillogó, vízzel telt bányagödröket engedély nélküli bányászok ásták.
Évente több mint kétmillió tonna szenet veszítenek az erdők a bányászathoz kapcsolódó irtás következtében.
Négy olyan katonai bázist avattak Peruban, ahonnan gyors reagálású fegyveres egységek mozgósíthatók, annyira elszaporodtak az illegális aranybányák. A földi légkör oxigéntartalmának 20 százalékát az Amazonas medencéje termeli.
Aranybányászok mészároltak le egy, a külvilágtól elzárva élő amazonasi bennszülött törzs tíz tagját, miközben tojásokat gyűjtöttek a folyóparton.