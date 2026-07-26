Kösz, Putyin, kösz, Trump, az illegális aranybányászat rekordokat dönt, a természet pusztul miatta

Sierra Leone;higany;aranybányászat;Colorado;Oxfordi Egyetem;

2026-07-26 21:55:00 CEST

Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.

A nemesfémek mindig biztonságot jelentenek, amikor feje tetejére áll a gazdaság, és a befektetők ilyenkor a veszélyes világ veszélytelen befektetési eszközeit keresik.

A BBC járt utána az illegális aranybányászatnak, ezúttal Sierra Leonéban. A háborúk következményeként a dollár jelentős gyengülésnek indult, ami ingadozást okozott a pénzügyi befektetések piacán, emiatt a biztos, a kézzel fogható és kimenekíthető értékek, így az arany vásárlása felé fordultak a pénzpiacok iránt fogékonyak.

A Vlagyimir Putyin által Ukrajna ellen indított háború elején, 2022 február végén egy uncia (31,1035 gramm) arany értéke 1968 amerikai dollár volt, aztán nemcsak hogy megduplázódott, 2026 januárjában 5 600 dollárnál járt, s ezekben a napokban körülbelül 4 000 dollárnál tart, ami még mindig történelmi csúcsot jelent a fél évvel ezelőtti árhoz képest is.

Az arany ára még most is 4000 felett van

Az aranybányászok egyik legismertebb terepe a trópusi esőerdő. Néhol mindössze a düledező kalyiba jelzi, valamilyen munka folyik a térségben. Ed Butler oknyomozó újságíró beszámolója szerint a hely a vityillóval inkább hasonlít egy háború sújtotta területre, mint egy olyan helyre, ahonnan a biztos befektetések startolnak. Az általa megszólaltatott emberek ebben a nyugat-afrikai országban nem is titkolták, hogy törvénytelenül bányásszák az aranyat. A folyamatot roppant egyszerűen leírták, átszűrik a sáros vizet, a latyakból kihalásszák a „drága köveket”.

Kisebb csapatot vezet itt Kelly Mbayo helyi aranybányász. Elmondja, hogy hazájában kevés a munkalehetőség, a fiatalok nem véletlenül szegődnek el hozzá, mert sokuk az éhhaláltól menti meg nélkülöző családját.

Higany nélkül arany sincs

Mint köztudott, a higany az aranytisztítás egyik közvetítő anyaga. A higanyt évszázadokon át arra használták, hogy az aranyat kémiai úton kivonják az ércből. A kaliforniai aranyláz idején 7 600 tonna higany került a helyi folyókba és tavakba, ami a halálos méreg hatásának kitett embereknél idegrendszeri zavarokat és számos halálesetet okozott. Abban az időben a higanymérgezést „őrült remete kór”-nak nevezték. A San Franciscó-i-öböl jelenlegi higanyszennyezésének a fele az 1849-es aranyláz öröksége.

Az arany kiválása során az eljárások között ismert az amalgámozás (foncsorozás): A higany könnyedén oldja az aranyat, így a finom aranyszemcsékkel érintkezve úgynevezett aranyamalgámot képez. Illetve az elválasztáskor is használják, amikor az ötvözet felmelegítésekor – akár nyílt tűzön - a higany elpárolog, és visszamarad a tiszta arany. A folyamat során a higanygőzök a levegőbe jutnak, onnan a vizekbe és a talajba mosódnak, ahol szerves higannyá alakulva mérgezik a vízi élővilágot és az embereket egyaránt.

A higany csapás az aranyvadászokra. Ők maguk is jól tudják, hogy veszélyes a higannyal érintkezni, de azt mondják, nincs más választásuk. Mivel nincs, aki megvédje őket, a kockázatot vállalva küzdenek a túlélésért, a megélhetésért. „Higany nélkül arany sincs” - hajtogatják.

Az ENSZ adatai szerint a higanyszennyezés 40 százaléka épp az aranybányászok 'közvetítésével' kerül be az élelmiszerláncolatba is.

Az illegális aranybányászat egyre nagyobb térségekre terjed ki, de nemcak Afrikában, de Latin-Amerikában és Ázsiában is. Egyes becslések szerint a mintegy 80 országra kiterjedő legális és illegálási aranybányászatban akár 100 millióan is érintettek lehetnek, a kifejezetten ezzel foglalkozók számát 10-15 millióra becsülik, de a nagy cégek (Newmon Corporation Colorado államban, Agnico Eagle Mines és a Barrick Gold Kanadában, Zijin Mining Group Kínában, utóbbi látványos fejlesztésbe kezdett, Navoi Mining and Metallurgy Company Üzbegisztánban) csupán pár százezer munkást foglalkoztatnak.

Az aranypiac felfutását látva a drogkartellek is átváltanak az aranybányászatra a nagyobb profit reményében.

Marcina Hunter a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Extractives of the Global Initiative (Globális Kezdeményezések Bányászata) igazgatója a hátteret megvilágítva elmondja, milliárdok folynak keresztül az aranybányászaton, különösen most, amikor a dollár meggyengült, de a háborúk miatt az emberek a biztonságosabb és fizikailag is megfogható befektetésekben bíznak.

Az aranypiac felfutását látva a drogkartellek is átváltanak az aranybányászatra a nagyobb profit reményében. Kolumbiában különösen szembetűnő a drogbárók piacpolitikájának megváltozása, a kokain most kicsit hátrébb került a biztos megélhetést adó kereskedelemben, s ezt felismerve külföldi befektetők is az új piac felé fordultak. Csakhogy egyet említsünk: az országok központi bankjai is élénk érdeklődést mutattak az új lehetőség irányában, pontosabban az aranyrudak felvásárlásában és tartalékolásában, és ennek megfelelően feladják a termelőknek megrendeléseiket. Az arany iránti étvágy a nemzetközi bűnbandák hálózatának megerősödését is magával hozta.

Steven Lezak, az Oxford Egyetem klímaváltozás és fenntartható fejlődés kutatója szerint evidens, hogy nemet kellene mondani a pénzszerzés és a befektetések e formájára, mert semmilyen profit nem tudja igazolni a környezetben okozott kár felfoghatatlan és beláthatatlan következményeit. Gyakorlatilag ugyanaz a pusztítás zajlik a szemünk előtt, mint zajlott ez a zsírjáért eladható bálnavadászat vagy az agyarok megszerzéséért indított elefántvadászatok idején.