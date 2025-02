Közkincsmentés gyűjtőszenvedélyből – Interjú Biszak Sándorral, az Arcanum ügyvezetőjével

Az idősebb nemzedék jól emlékszik, mennyit bámulta ifjúkorában az újságosbódék kínálatát. Az iskolában az úttörőmozgalom a Pajtás újságot kínálta neki, de inkább a Képes Sportot, a Labdarúgást, a Film Színház Muzsikát vagy éppen az Ez a Divatot kedvelte. Reggel akár négy napilap is ott hevert az asztalon. Az Arcanum digitális adatbázisának weboldalán ma már szinte az összes, Magyarországon valamikor kiadott lap, folyóirat megtekinthető, olvasható és kereshető. Lehet fejest ugrani a múltba, fellapozni egy ősi képregényt, karikatúrát, sporteseményt, esszét, tanulmányt. A szédítő, továbbra is egyre bővülő gyűjtemény létrehozásához nem kellett túlzottan sok idő, sem állami támogatás. De akkor hogyan lehetett elérni egy ilyen impozáns eredményt? Erről is kérdeztük Biszak Sándort, az Arcanum ügyvezető igazgatóját.