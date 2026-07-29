Hiába a jó zene – kevés volt az Arctic Monkeys az elázott közönségnek

Az idei Sziget utolsó nagyszínpados koncertjén komoly feladat várt Alex Turnerre és zenekarára, fel kellett volna szárítani a bőrig ázott közönséget. A közönség csak néhány szám erejéig kapta meg a fergeteges, ereszd el a hajamat típusú muzsikát, amire várt.