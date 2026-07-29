Hetek óta benne volt a pakliban, hogy a rockzene rajongóinak nyári slágerként majd egy olyan dal jut, amely csak nyomokban tartalmaz némi gitárjátékot. Aztán jött a The Rolling Stones.
Az idei Sziget utolsó nagyszínpados koncertjén komoly feladat várt Alex Turnerre és zenekarára, fel kellett volna szárítani a bőrig ázott közönséget. A közönség csak néhány szám erejéig kapta meg a fergeteges, ereszd el a hajamat típusú muzsikát, amire várt.
Július 2-án, szerdán startol az idénykezdő fesztivál, a VOLT, Sopronban. Az Arctic Monkeys várva várt, július 6-i koncertjével együtt összesen 6 éjszakát tölthetnek idén Sopronban a VOLT Fesztivál rajongói. A “legjobb zenekar” címmel kitüntetett brit banda mellett világsztárok sora és majd’ 150 hazai előadó lép fel a Lővérekben.