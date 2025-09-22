Azért a jég az úr: az inuitok nem nézik jó szemmel Grönland kizsákmányolását

Földünk legnagyobb, mintegy 2 millió négyzetkilométer kiterjedésű, jéggel borított szigete Grönland, Dánia autonóm területe. A szigetet 88 százalékban őslakos inuitok lakják, akik hagyományos halászatból és rénszarvas-tenyésztésből élnek, a technológiai fejlődés előnyeit is használva, de szimbiózisban a természettel. A nagyhatalmak azonban nem viszonyulnak ilyen tisztelettel az ősi földhöz: Nyugatról és Keletről is igyekeznek részesedni az Északi-sarkvidék értékeiből. Tarrósy Istvánnal és Vörös Zoltánnal, az Átalakuló világrend – Az unipoláris pillanat vége? című kötet szerkesztőivel beszélgettünk.