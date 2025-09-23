A ferences szerzetes ugyanakkor azt mondta, nem csak most, hanem rendszeresen szokott imádkozni a börtönben lévő emberekért.
Néhány nap híján 46 év elteltével vették őrizetbe az egyik legsúlyosabb angliai pokolgépes merényletet egyik gyanúsítottját.
Ártatlanságára hivatkozva felmentését kérte az utolsó szó jogán Portik Tamás kedden a Prisztás-gyilkosság ügyében; a perben csütörtökön hirdet ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla.
Az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottsága strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében új szabályozást hoznak létre az ártatlanság vélelmének biztosítására a büntetőeljárás során - tudatta közleményében az uniós parlament szerdán.
Ártatlannak mondott ki a bíróság hétfőn egy kínai férfit, akit 18 évvel korábban erőszak és gyilkosság vétkében bűnösnek találtak, s az észak-kínai Belső-Mongóliában végrehajtották rajta a halálos ítéletet.
Százmilliós kártalanítást ítélt meg a fekete sereg néven ismertté vált banda egyik, évekre ártatlanul bebörtönzött áldozatának jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön.
Tízmillió dollár (több mint kétmilliárd forint) kártérítést kap egy brooklyni férfi, akiről kiderült, hogy ártatlan volt abban a gyilkosságban, amely miatt 15 évet töltött börtönben - írta az ABC News.