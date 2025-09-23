Ártatlanság vélelme - Felejtős lesz a kéz- és lábbilincs?

Az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottsága strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében új szabályozást hoznak létre az ártatlanság vélelmének biztosítására a büntetőeljárás során - tudatta közleményében az uniós parlament szerdán.