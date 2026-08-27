A képviselő-testület hétfőn dönthet az ideiglenes megoldásról, a munkák mintegy egymilliárd forintba kerülnek, és jóváhagyás esetén szeptember elején kezdődnek el.
Aki teheti, kerülje el a környéket.
Mindez nem került semmibe sem a településnek, ám meglehetősen furcsán sikerült leküzdeni a munkák megkezdéséhez szükséges bürokratikus akadályokat.
Programot dolgoz ki a Fidesz budapesti választmánya, hogy öt éven belül minden fővárosi belterületi földutat leaszfaltozzanak, a finanszírozáshoz pedig a kormány támogatását kéri - ezt Kocsis Máté, a testület elnöke, józsefvárosi polgármester és Riz Levente, Rákosmente polgármestere közölte Budapesten, sajtótájékoztatón.
Befejeződött a Hungaroring újraaszfaltozása, s az új pályacsíkot hivatalosan csütörtökön avatták fel a Forma-1-es világbajnoki futamnak is otthont adó mogyoródi létesítményben.
Aszfaltozás miatt a következő két hétvégén forgalomkorlátozásra kell számítani Budapest belvárosában, az V. kerületi Kossuth Lajos utcában - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.