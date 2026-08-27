Aszfaltozzunk utakat! - Jövő idős, hosszú távú ígéretek a Fidesztől

Programot dolgoz ki a Fidesz budapesti választmánya, hogy öt éven belül minden fővárosi belterületi földutat leaszfaltozzanak, a finanszírozáshoz pedig a kormány támogatását kéri - ezt Kocsis Máté, a testület elnöke, józsefvárosi polgármester és Riz Levente, Rákosmente polgármestere közölte Budapesten, sajtótájékoztatón.