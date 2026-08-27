Leaszfaltoztatná az azbeszttel szennyezett utakat Szombathely polgármestere

Szombathely;aszfaltozás;azbesztszennyezés;Nemény András;

2026-08-27 21:31:00 CEST

A képviselő-testület hétfőn dönthet az ideiglenes megoldásról, a munkák mintegy egymilliárd forintba kerülnek, és jóváhagyás esetén szeptember elején kezdődnek el.

Leaszfaltoztatná az azbesztes kőzúzalékkal szennyezett szombathelyi utakat a város polgármestere, a döntéshez azonban még szükség van a képviselő-testület jóváhagyására - írja az Ugytudjuk.hu.

Nemény András a csütörtöki lakossági fórumon jelentette be az elképzelést, amelyről hétfőn rendkívüli testületi ülésen szavazhatnak. Szerinte az aszfaltozás egyelőre ideiglenes intézkedés lenne, ugyanakkor évekre megoldást jelenthet. Becslések alapján Szombathelyen összesen 80-100 ezer tonna szennyezett kőzúzalék található. A végleges megoldást az elszállítás jelentené, arra azonban még nincs protokoll, hogyan lehetne ezt biztonságosan elvégezni.

A közbeszerzési ajánlatok alapján a tervezett munkák költsége kevesebb mint egymilliárd forint lesz. Egyelőre nem tudni, hogy ezt az összeget később visszakapja-e a város az azbeszt-alapból. A szükséges pénzt a városvezetés az önkormányzat folyószámlahiteléből fedezi majd.

Az Olad Plató érintett utcáiban a meglévő alapra kavicsréteg, geotextil és georács kerül, erre két réteg aszfaltot húznak, az utak mellett pedig szegélyt is kialakítanak. A szükséges közműjavításokat az utak lefedésével párhuzamosan végeznék el; a Plató által felkért vállalkozó és az aszfaltozást végző cég erről már egyeztetett.

Nemény András azt mondta, az intézkedést az egész város érdekének tartja, és azt szeretné, ha az egyes városrészek lakói nem húznának szét a kérdésben. Abban is bízik, hogy Szombathely példája a kormány és a többi érintett önkormányzat számára is követhető lenne.

A város az aszfaltozás után rendszeres levegőméréseket is végez majd annak ellenőrzésére, hogy eredményes volt-e a beavatkozás. Ha a képviselő-testület hétfőn megszavazza az előterjesztést, az utak lefedését már szeptember elején elkezdik.