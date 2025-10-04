Percival Everett: James (regényrészlet)

Percival Everett radikálisan újragondolta Mark Twain klasszikusát, a Huckleberry Finn kalandjait. Az eseményeket ezúttal a jólelkű Jim szemszögéből követve kiderül, hogy a bőrszínük révén ostobának vélt és tulajdonnak számító szolgák valójában művelt és éles elméjű emberek, akik csak a bolondját járatják a fehérekkel. A James humoros, ironikus, ugyanakkor szívszorító és mélyen emberi regény – kulturális jelentőséggel bíró irodalmi bravúr, ami magyarul a Jelenkor Kiadó gondozásában jelent meg.