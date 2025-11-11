Plakátháborúval tüntetné el a Kutyapárt a gyerekeket riogató tankokat Budapest XXII. kerületében

Most már tankok csöve mered ránk a propagandaplakátokról. Meddig még? – olvasható a kérdés a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Facebook-oldalán, megosztva a fővárosi XXII. kerületi képviselő-testületi önkormányzati képviselő, Kazinczy Krisztina posztját a városrészben öt hónappal az országgyűlési választás előtt ismét megjelentek a háborúval riogató kormánypárti plakátok. – Nagytétény és Baross már tele van ezzel a szennyel, az eddigieket elnézve hamarosan az egész kerületet ellepi – tette hozzá.
A kutyapárti politikusnak több szülő, sőt, kerületi pedagógus is jelezte, már tavaly is , hogy az olvasni már tudó kisiskolások szoronganak a kerületet ellepő háborús szennytől és ők tehetetlenek, mert csukott szemmel azért mégse járhatnak az utcán. – Tudom, a gyerekeknek mindent el lehet magyarázni, mert okosak és megértik, de a dolgozó, gyerekeket nevelő családoknak ne az legyen már az esti program, hogy a NATO tagságunkat és a propaganda mibenlétét magyarázzák a csöpp iskolásoknak – hangsúlyozta Kazinczy Krisztina.
A poszt szerint a napokban megérkezett az újabb adag propagandaplakát, amelyeken a feliratokon túl már tankok csöve is meredezik ránk. – A tankos borzalomért ráadásul „Magyarország Kormánya” a felelős a sötétkék háttérre feketével nyomtatott apró felirat szerint. Azaz mindannyian fizetjük ezt a retket – tette hozzá az önkormányzati képviselő, aki az MKKP több passzivistájával együtt nekiment a tankoknak. Ez azt jelenti, hogy a tankokat, azok fenyegetően meredező csöveit átragasztották a következő feliratú plakátokkal: „A gyerekeinknek okoztok szorongást a mindent ellepő háborús plakátjaitokkal. Már megint. Hagyjátok abba. Ezzel is bántalmaztok.”Jogerősen is elítélték az Orbán-kormány plakátjait átfestő Heindl Pétert, de azt ígéri, nem fogja abbahagyniNem lehet népszavazást tartani a háborús hirdetések eltörlésérőlFeljelentést tett Dobrev Klára, miután célkeresztet rajzoltak a homlokára egy plakáton