Plakátháborúval tüntetné el a Kutyapárt a gyerekeket riogató tankokat Budapest XXII. kerületében

plakátok;Fidesz-kormány;riogatás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;háborús hírverés;átragasztás;

2025-11-11 14:52:00 CET

Megint ellepték az országot az Orbán-kormány propagandaplakátjai, az ellenzéki párt Budafok-Tétényben vette fel a harcot ellenük.

Most már tankok csöve mered ránk a propagandaplakátokról. Meddig még? – olvasható a kérdés a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Facebook-oldalán, megosztva a fővárosi XXII. kerületi képviselő-testületi önkormányzati képviselő, Kazinczy Krisztina posztját a városrészben öt hónappal az országgyűlési választás előtt ismét megjelentek a háborúval riogató kormánypárti plakátok. – Nagytétény és Baross már tele van ezzel a szennyel, az eddigieket elnézve hamarosan az egész kerületet ellepi – tette hozzá.

A kutyapárti politikusnak több szülő, sőt, kerületi pedagógus is jelezte, már tavaly is , hogy az olvasni már tudó kisiskolások szoronganak a kerületet ellepő háborús szennytől és ők tehetetlenek, mert csukott szemmel azért mégse járhatnak az utcán. – Tudom, a gyerekeknek mindent el lehet magyarázni, mert okosak és megértik, de a dolgozó, gyerekeket nevelő családoknak ne az legyen már az esti program, hogy a NATO tagságunkat és a propaganda mibenlétét magyarázzák a csöpp iskolásoknak – hangsúlyozta Kazinczy Krisztina.

A poszt szerint a napokban megérkezett az újabb adag propagandaplakát, amelyeken a feliratokon túl már tankok csöve is meredezik ránk. – A tankos borzalomért ráadásul „Magyarország Kormánya” a felelős a sötétkék háttérre feketével nyomtatott apró felirat szerint. Azaz mindannyian fizetjük ezt a retket – tette hozzá az önkormányzati képviselő, aki az MKKP több passzivistájával együtt nekiment a tankoknak. Ez azt jelenti, hogy a tankokat, azok fenyegetően meredező csöveit átragasztották a következő feliratú plakátokkal: „A gyerekeinknek okoztok szorongást a mindent ellepő háborús plakátjaitokkal. Már megint. Hagyjátok abba. Ezzel is bántalmaztok.”