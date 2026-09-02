A helyszín átvizsgálásakor a rendőrök egy másik gyanús tárgyat is találtak.
Hatástalanították vasárnap este a németországi Augsburgban talált világháborús bombát, amely miatt 54 ezer embert evakuálni kellett.
Augsburgban feje tetejére áll a karácsony. Sosem telepítettek még ki ennyi embert bomba miatt Németországban a világégés óta - írja a 24.hu.
Először nyert hazai környezetben Dárdai Pál irányítása alatt a Hertha BSC. A berliniek a bajorországi Augsburgot győzték le, drámai mérkőzésen. Már úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a találkozó, ám két perccel a lefújás előtt Kalou kapásból lőtt a vendégek hálójába.