Bajorok ellen győzött Dárdai csapata

Először nyert hazai környezetben Dárdai Pál irányítása alatt a Hertha BSC. A berliniek a bajorországi Augsburgot győzték le, drámai mérkőzésen. Már úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárul a találkozó, ám két perccel a lefújás előtt Kalou kapásból lőtt a vendégek hálójába.