Robbanás történt Augsburg főpályaudvaránál, két ember megsérült

Németország;robbanás;pályaudvar;Augsburg;

2026-09-02 10:28:00 CEST

A helyszín átvizsgálásakor a rendőrök egy másik gyanús tárgyat is találtak.

Robbanás történt szerdán a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült.

A bajor tartományi rendőrség tájékoztatása szerint

egy ismeretlen tárgy robbant fel hajnali öt óra körül a főpályaudvar közelében, egy épület átjárójában.

A robbanás okozta légnyomás miatt két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, és ablakok is megrongálódtak. A robbanás körülményei egyelőre tisztázatlanok.

A bajor tartományi közszolgálati médiatársaság szerint

a helyszín átvizsgálásakor a rendőrök egy másik, gyanús tárgyat is találtak a főpályaudvar közelében, emiatt teljesen lezárták a pályaudvart és környékét, a vonatforgalmat pedig leállították.

A bajor tartományi bűnügyi hivatal robbanóanyag-szakértői a helyszínen dolgoznak. A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a főpályaudvar környékét.

A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.