Robbanás történt Augsburg főpályaudvaránál, két ember megsérült

Robbanás történt szerdán a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült.
A bajor tartományi rendőrség tájékoztatása szerint
egy ismeretlen tárgy robbant fel hajnali öt óra körül a főpályaudvar közelében, egy épület átjárójában.
A robbanás okozta légnyomás miatt két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, és ablakok is megrongálódtak. A robbanás körülményei egyelőre tisztázatlanok.
A bajor tartományi közszolgálati médiatársaság szerint
a helyszín átvizsgálásakor a rendőrök egy másik, gyanús tárgyat is találtak a főpályaudvar közelében, emiatt teljesen lezárták a pályaudvart és környékét, a vonatforgalmat pedig leállították.
A bajor tartományi bűnügyi hivatal robbanóanyag-szakértői a helyszínen dolgoznak. A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a főpályaudvar környékét.
A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.