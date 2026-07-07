A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.
A végéhez közeledik az ÁNTSZ vizsgálata, amit a Heves megyei azbesztszennyezés ügyében indítottak. Az eredmények egyértelműen bizonyíthatják, hogy a környéken élő azbesztes betegek az egykori eternitgyár működése miatt betegedtek meg, s nagy előrelépést jelenthetnek abban a kártérítési perben, amit a betegek indítottak az állam ellen.
Újabb áldozata van a gyógyíthatatlan mellhártyadaganatot okozó azbesztnek, ezúttal egy 46 éves családapát vitt el a halálos kór - értesült lapunk. A férfi kerülte a nyilvánosságot, de ő is részese volt annak a pernek, amelyet két éve indított nyolc, ugyancsak azbeszt miatt megbetegedett ember. Bár a perben gyorsított eljárást rendeltek el, az ügy lassan halad, a nyolc felperesből öten már meghaltak - igaz, közben új betegek is jelentkeztek.