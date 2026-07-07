A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.
Néhány hónappal azután, hogy elkezdték a régi városligeti épületek bontását (Hungexpo, Közlekedési Múzeum), plakátok jelentek meg a Városligetben a következő szöveggel: „AZBESZTVESZÉLY! A Közlekedési Múzeum bontása miatt veszélyes anyag került a levegőbe, kerülje a bontás környékét, vagy viseljen FFP3 minősítésű maszkot vagy üljön át másik kocsiba!” – írja a 444.hu.