Erősen megosztó könyvet írt az édesapjáról Babarczy Eszter. Az eszmetörténész, író szándékosan lépett át megszokott etikai határokat. Nagyon súlyos problémának tartja az egyre inkább tetten érhető politikai polarizáltságot, amely rombolja a társadalmi bizalmat.
Február 27-én, vasárnap Kaposváron vesznek végső búcsút Babarczy László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházrendezőtől, egyetemi tanártól, érdemes és kiváló művésztől, a kaposvári Csiky Gergely Színház egykori igazgatójától.
Hétfő hajnalban hosszan tartó betegséget követően elhunyt Babarczy László, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, volt színházigazgató.
Eörsi István íróként és dramaturgként is szorosan kötődött a kaposvári színházhoz, fia Eörsi László történész is ebből következően jól ismerte a teátrumot, sőt díszítőként dolgozott is egy ideig a kaposvári Csiky Gergely Színházban. Így különösebb meglepetést nem keltett, hogy legújabb kötete a "Megbombáztuk Kaposvárt" témájául éppen a kaposvári teátrumot választotta.