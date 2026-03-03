Két képviselői helynél nagyobb veszteség nagy országos bukást vetítene előre a Fidesz-KDNP számára. Sorozatunk kilencedik része.
A Bács-Kiskun vármegyei Katymáron 23,7 foknál nem volt hidegebb.
A Postás Szakszervezet a Facebook-oldalán közölte, hogy a kézbesítő életveszélyes darázscsípés következtében hunyt el.
A napi középhőmérséklet szerdán 29 Celsius-fok felett alakulhat.
Ezzel már 15 vármegyében élesedett az új ügyelet, a többiben fokozatosan fog életbe lépni.
A zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent
Újabb két Bács-Kiskun megyei telepen mutattak ki madárinfluenzát, a vírus továbbterjedése érdekében mindkét helyen megkezdték az állatok leölését - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán.
Tűz ütött ki hétfő délután Bácsborsódon, a szociális otthonban, többen füstmérgezést szenvedtek - tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Teljesen kiégett egy busz Bács-Kiskun megyében az 51-es főúton, Dusnok és Sükösd között.
Elkészült a biztonsági határzárat kiegészítő, második kerítés mintaszakasza tíz kilométer hosszan, a Bács-Kiskun megyei Bácsszentgyörgy és Gara között.
A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt időszakban Bács-Kiskun megyében megszaporodtak a telefonos csalások. Az ismeretlen számról telefonáló csaló valamely mobilszolgáltató nevében hívja a későbbi áldozatokat, értesíti őket arról, hogy nagyobb összeget nyertek, de csak akkor jut a „nyertes” a pénzhez, ha a csaló által megjelölt mobil telefonszámra pénzt tölt fel. A police.hu-n leírták, mire kell figyelnünk, hogy ne verhessenek át minket is.
Gázolt a vonat a Bács-Kiskun megyei Soltvadkert és Pirtó között szerda este, két vonat helyett pótlóbuszok viszik az utasokat. A menetidő 40-60 perccel hosszabb lesz - közölte a MÁV honlapján a Mávinform.
Hat csoportban 55 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök két nap alatt a Bács-Kiskun megyei határszakaszon.