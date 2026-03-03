Piti trükkel verhetik át a telefonos csalók, figyeljen!

A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt időszakban Bács-Kiskun megyében megszaporodtak a telefonos csalások. Az ismeretlen számról telefonáló csaló valamely mobilszolgáltató nevében hívja a későbbi áldozatokat, értesíti őket arról, hogy nagyobb összeget nyertek, de csak akkor jut a „nyertes” a pénzhez, ha a csaló által megjelölt mobil telefonszámra pénzt tölt fel. A police.hu-n leírták, mire kell figyelnünk, hogy ne verhessenek át minket is.