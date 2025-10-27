Méltóan emlékező kiállítás nyílt Törőcsik Mari közelgő, 90. születésnapja alkalmából a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A képek és videók a színésznő sokféle arcát, mégis évtizedeken át önazonosnak megmaradni tudó tekintetét mutatják.
Ne csapjon be minket a Bajor Gizi Színészmúzeum Petőfi-témájú kiállításának nem túl csalogató címe, a XII. kerületi gyönyörű Bajor-villába most is érdemes ellátogatni.
A Bajor Gizi Színészmúzeum munkatársaival zseblámpával járhattuk be a névadó egykori villáját a pincétől a padlásig.
Ma délután nyílik meg "…egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam" címmel a Sztankay István, a nemzet színésze, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai-díjas, érdemes művész színházi szerepeit felidéző fotókiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban.
Augusztus 10-ig látható a Zsámbéki Színházi Bázison az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által rendezett Színészkatonák, fogolyprimadonnák című kiállítás, amely az első világháború alatt működő frontszínházakat, illetve a magyar nyelvű szibériai hadifogolyszínházakat mutatja be. A tizenkét molinóból álló tárlat később a Bajor Gizi Színészmúzeumban, Dunaújvárosban és Miskolcon is látható lesz.