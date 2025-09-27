Csecsemőket gyilkol a szuperbaktérium

Ötvennyolcezer csecsemő haláláért lehet felelős a szakértők szerint az elmúlt egy évben Indiában a CRE nevű szuperbaktérium. Ezt az elnevezést az olyan kórokozókra használják, amelyek ellen nem használnak az antibiotikumok.